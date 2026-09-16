Hava durumu sunan çobana keçisinden beklenmedik müdahale
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde çoban Yılmaz Uygur'un, kırık televizyon kasasıyla hava durumu sunma girişimi, keçisinin beklenmedik müdahalesiyle ilginç görüntülere sahne oldu.
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde çoban Yılmaz Uygur'un, kırık televizyon kasasıyla hava durumu sunma girişimi, keçisinin beklenmedik müdahalesiyle ilginç görüntülere sahne oldu.
Kambertepe köyünde çobanlık yapan Uygur, kırık bir televizyon kasasının arkasında hava durumu sunmaya hazırlanırken bir yandan da bu anları cep telefonuyla kaydetmek istedi.
Ancak Uygur'un sunuculuk denemesi, keçisinin müdahalesiyle beklenmedik bir hal aldı.
Hava durumunu sunmaya hazırlanan Uygur'u keçi önce itti, ardından yere düşürdü.
Bununla da yetinmeyen keçi, Uygur'un başındaki takkesiyle ilgilenmeye başladı.
Keçisinin peş peşe müdahaleleri karşısında zor anlar yaşayan Uygur'un yaşadığı mücadele, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, Uygur'un keçisinin müdahalelerine rağmen "yayın" yapmaya çalışması renkli görüntüler oluşturdu.
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