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        Hava durumu sunan çobana keçisinden beklenmedik müdahale

        Elazığ'ın Arıcak ilçesinde çoban Yılmaz Uygur'un, kırık televizyon kasasıyla hava durumu sunma girişimi, keçisinin beklenmedik müdahalesiyle ilginç görüntülere sahne oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2026 - 18:38 Güncelleme:
        Hava durumu sunan çobana keçisinden beklenmedik müdahale

        Elazığ'ın Arıcak ilçesinde çoban Yılmaz Uygur'un, kırık televizyon kasasıyla hava durumu sunma girişimi, keçisinin beklenmedik müdahalesiyle ilginç görüntülere sahne oldu.

        Kambertepe köyünde çobanlık yapan Uygur, kırık bir televizyon kasasının arkasında hava durumu sunmaya hazırlanırken bir yandan da bu anları cep telefonuyla kaydetmek istedi.

        Ancak Uygur'un sunuculuk denemesi, keçisinin müdahalesiyle beklenmedik bir hal aldı.

        Hava durumunu sunmaya hazırlanan Uygur'u keçi önce itti, ardından yere düşürdü.

        Bununla da yetinmeyen keçi, Uygur'un başındaki takkesiyle ilgilenmeye başladı.

        Keçisinin peş peşe müdahaleleri karşısında zor anlar yaşayan Uygur'un yaşadığı mücadele, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        Görüntülerde, Uygur'un keçisinin müdahalelerine rağmen "yayın" yapmaya çalışması renkli görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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