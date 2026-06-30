Keban Kaymakamı Furkan Atalık için veda yemeği düzenlendi

Kastamonu'nun Cide ilçesine atanan Keban Kaymakamı Furkan Atalık'a veda yemeği düzenlendi.



Kentteki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Kaymakam Atalık, ilçenin kendisi ve ailesi için yalnızca bir görev yeri olmadığını, aynı zamanda unutulmaz anılar biriktirdikleri bir yuva haline geldiğini söyledi.



Devletin kapısını vatandaşına her zaman açık tutmaya, gönüllere dokunmaya ve ardında güzel izler bırakmaya gayret ettiğini belirten Atalık, "Hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Bizden yana varsa bir hakkımız, sonuna kadar helal olsun." dedi.





Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan da Atalık'a ilçede yaptığı hizmetler ve çalışmalardan dolayı teşekkür etti.





Daha sonra Atalık'a plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.





Programa, Keban Cumhuriyet Savcısı Yasemin Cankurtaran, Keban Hakimi Seçil Bozkurt, kurum ve daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



