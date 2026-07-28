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        Keban Kaymakamı Onur'dan kurum ve kuruluşlara ziyaret

        Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, kamu kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Keban Kaymakamı Onur'dan kurum ve kuruluşlara ziyaret

        Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, kamu kurum ve kuruluşları ziyaret etti.


        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Onur, Keban Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi Keban Bakımevine ziyaretlerde bulundu.


        Ziyaretlerde yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi alan Onur, özveriyle görevlerini yapan kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile personeline çalışmalarında başarılar diledi.

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