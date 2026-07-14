Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Keban'da 15 Temmuz şehidi Eyyüp Oğuz'un kabri ziyaret edildi

        Keban'da 15 Temmuz şehidi Eyyüp Oğuz'un kabri ziyaret edildi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Eyyüp Oğuz kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Keban'da 15 Temmuz şehidi Eyyüp Oğuz'un kabri ziyaret edildi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Eyyüp Oğuz kabri başında anıldı.

        Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün idari kadrosunun şehit özel harekat polisi Oğuz'un Harput Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret ederek, dua ettiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, 15 Temmuz şehidi Oğuz'u rahmetle yad ettiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gürlek'ten AHBAP açıklaması
        Gürlek'ten AHBAP açıklaması
        Bakan Bayraktar’dan Türkiye-Irak Boru Hattı açıklaması
        Bakan Bayraktar’dan Türkiye-Irak Boru Hattı açıklaması
        İstanbul'dan kaçış
        İstanbul'dan kaçış
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
        FETÖ operasyonu: 704 gözaltı
        FETÖ operasyonu: 704 gözaltı
        Konut ucuz, kira yükü ağır
        Konut ucuz, kira yükü ağır
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: Cezalar artıyor
        Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: Cezalar artıyor
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Yıllar sonra sahneye döndü
        "3 bin TL'cik" diyerek döner satan işletmeye ceza
        "3 bin TL'cik" diyerek döner satan işletmeye ceza
        4 aylık sıkı pazarlık!
        4 aylık sıkı pazarlık!
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        "Aralarında husumet olmadı"
        "Aralarında husumet olmadı"
        Başarısının sırrı
        Başarısının sırrı

        Benzer Haberler

        Elazığ'ın köy yollarında iyileştirme çalışmaları sürüyor
        Elazığ'ın köy yollarında iyileştirme çalışmaları sürüyor
        Tarihi öğretmenevinde restorasyon çalışmaları sürüyor
        Tarihi öğretmenevinde restorasyon çalışmaları sürüyor
        Odun ateşinde 8 saat kaynayan kozalak şurubuna yoğun ilgi
        Odun ateşinde 8 saat kaynayan kozalak şurubuna yoğun ilgi
        Elazığ'da birbirlerine dolanıp yuvalarından sarkan leylek yavruları kurtarı...
        Elazığ'da birbirlerine dolanıp yuvalarından sarkan leylek yavruları kurtarı...
        Yuvalarında kördüğüm olan 3 yavru leyleği itfaiye ekipleri böyle kurtardı
        Yuvalarında kördüğüm olan 3 yavru leyleği itfaiye ekipleri böyle kurtardı
        Elazığ'da mağazadan hırsızlık anı kamerada
        Elazığ'da mağazadan hırsızlık anı kamerada