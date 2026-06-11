Keban'da "4. Keban Dut Zamanı Kültür ve Sanat" etkinliği düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde "4. Keban Dut Zamanı Kültür ve Sanat" etkinliği yapıldı.



Etkinlik kapsamında ilçeye gelen şair ve yazarlar, Keban Kaymakamı Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Yücel Doğan'ı makamında ziyaret etti.



Kaymakam Atalık, Keban'ın tarihi ve kültürüyle Anadolu'nun güzide bir ilçesi olduğunu belirterek, etkinliğin hayırlı olmasını diledi.



Doğan da şairleri ve yazarları ilçede ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Ziyaretçiler daha sonra tarihi Yusuf Ziya Paşa Camisi ile Fırat Nehri ve köprüsünü gezdi.



Alabalık tesisinde düzenlenen etkinlikte de şairler şiir okudu, sanatçılar türkü söyledi.





Etkinliğe katılanlara dut ikramı yapıldı.

