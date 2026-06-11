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        Keban'da "4. Keban Dut Zamanı Kültür ve Sanat" etkinliği düzenlendi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde "4. Keban Dut Zamanı Kültür ve Sanat" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Keban'da "4. Keban Dut Zamanı Kültür ve Sanat" etkinliği düzenlendi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde "4. Keban Dut Zamanı Kültür ve Sanat" etkinliği yapıldı.

        Etkinlik kapsamında ilçeye gelen şair ve yazarlar, Keban Kaymakamı Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Yücel Doğan'ı makamında ziyaret etti.

        Kaymakam Atalık, Keban'ın tarihi ve kültürüyle Anadolu'nun güzide bir ilçesi olduğunu belirterek, etkinliğin hayırlı olmasını diledi.

        Doğan da şairleri ve yazarları ilçede ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Ziyaretçiler daha sonra tarihi Yusuf Ziya Paşa Camisi ile Fırat Nehri ve köprüsünü gezdi.

        Alabalık tesisinde düzenlenen etkinlikte de şairler şiir okudu, sanatçılar türkü söyledi.


        Etkinliğe katılanlara dut ikramı yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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