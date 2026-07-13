Keban'da aşure etkinliği

Elazığ'ın Keban ilçesi Taşkesen köyünde aşure etkinliği düzenlendi. Taşkesen Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği ile muhtarlık tarafından organize edilen etkinlikte, hazırlanan aşure katılımcılara dağıtıldı. Taşkesen köyü muhtarı Vedat Daşcan, muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlediklerini belirterek, etkinlikte emeği bulunanlara teşekkür etti.

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