Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Keban'da aşure etkinliği düzenlendi

        Keban'da aşure etkinliği düzenlendi

        Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Nimri köyünde Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Keban'da aşure etkinliği düzenlendi

        Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Nimri köyünde Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

        Nimri köyü muhtarlığı tarafından organize edilen etkinlikte köy okulunun bahçesinde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Nimri köyü Muhtarı Bülent Güngör, Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlediklerini belirterek, etkinlikte emeği bulunan herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı!
        Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı!
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Enflasyona 5'inci darbe
        Enflasyona 5'inci darbe
        Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!
        Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!
        Yapay zekanın gerçek maliyeti!
        Yapay zekanın gerçek maliyeti!
        Milyonluk hırsızlıkta suç makinesi kadınlar yakalandı!
        Milyonluk hırsızlıkta suç makinesi kadınlar yakalandı!
        Gözyaşlarıyla anıldı
        Gözyaşlarıyla anıldı
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Adım adım Salih Özcan!
        Adım adım Salih Özcan!
        Kanser ilacında umut veren çalışma!
        Kanser ilacında umut veren çalışma!
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Aile tatili
        Aile tatili
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        Kontakt lens satışında yeni dönem

        Benzer Haberler

        Yangın ilk müdahale aracı uçuruma yuvarlandı: işçiler atlayarak kurtuldu
        Yangın ilk müdahale aracı uçuruma yuvarlandı: işçiler atlayarak kurtuldu
        Elazığ'da çıkan arazi yangını söndürüldü
        Elazığ'da çıkan arazi yangını söndürüldü
        Elazığ'da dilenci şebekesine operasyon: Kameralara el salladılar
        Elazığ'da dilenci şebekesine operasyon: Kameralara el salladılar
        Elazığ'da kavurucu sıcaklardan dolayı cadde ve sokaklar boş kaldı
        Elazığ'da kavurucu sıcaklardan dolayı cadde ve sokaklar boş kaldı
        Vali Hatipoğlu, çilek hasadı yaptı
        Vali Hatipoğlu, çilek hasadı yaptı
        Elazığ'da polisten kaçan sürücüye rekor ceza Polisten kaçan sürücüye 232 bi...
        Elazığ'da polisten kaçan sürücüye rekor ceza Polisten kaçan sürücüye 232 bi...