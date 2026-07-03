Keban'da aşure etkinliği düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Nimri köyünde Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi. Nimri köyü muhtarlığı tarafından organize edilen etkinlikte köy okulunun bahçesinde vatandaşlara aşure dağıtıldı. Nimri köyü Muhtarı Bülent Güngör, Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlediklerini belirterek, etkinlikte emeği bulunan herkese teşekkür etti.

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