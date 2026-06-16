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        Keban'da "Dede Korkut Deli Dumrul "adlı oyun sahnelendi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde, Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "Dede Korkut Deli Dumrul "adlı oyun sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Keban'da "Dede Korkut Deli Dumrul "adlı oyun sahnelendi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde, Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "Dede Korkut Deli Dumrul "adlı oyun sahnelendi.

        Okulun konferans salonunda, öğretmenler Zeynep Yıldız ile Arzu Turan Avşar'ın koordinasyonunda hazırlanan ve öğrencileri tarafından sahnelenen oyun izleyiciyle buluştu.

        Okul Müdürü Gökhan Özdemir, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

        Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayhan Gültekin, Öğretmenevi Müdürü Erdoğan Sezer, MHP İlçe Başkanı Osman Dinkçi, veliler ve vatandaşlar katıldı.

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