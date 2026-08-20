Keban'da "İlim ve Hikmet Halkası Buluşmaları" programı düzenlendi

Programa, Elazığ Cami Dernekleri ve Kur'an Kursları Federasyonu Başkanı Ayhan Şimşek, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Keban Müftüsü Samet Çiçen, Prof. Dr. Özdemir'e programa katılımından dolayı teşekkür etti.

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