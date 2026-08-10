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        Keban'ın Çalık köyü yolunda asfaltlama çalışması

        Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Çalık köyü yolunda asfaltlama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Keban'ın Çalık köyü yolunda asfaltlama çalışması

        Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Çalık köyü yolunda asfaltlama çalışması başlatıldı.


        İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerinin köy yolunda başlattığı asfalt iyileştirme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, "Kırsal ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, yol standardının yükseltilmesi ve vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar sahada aralıksız devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

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