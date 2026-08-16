MHP'nin Keban ve Ağın olağan ilçe kongreleri yapıldı
Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) Keban ve Ağın olağan kongreleri yapılarak ilçe başkanları seçildi.
Giriş: 16.08.2026 - 14:27 Güncelleme:
Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) Keban ve Ağın olağan kongreleri yapılarak ilçe başkanları seçildi.
MHP Keban İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Osman Dinkçi yeniden ilçe başkanlığına seçildi.
Ağın'da, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede de MHP Ağın İlçe Başkanlığına Ali Uslu getirildi.
Kongrelere, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve partililer katıldı.
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