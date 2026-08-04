Omurga eğriliği olan hastanın böbreğindeki taşlar "Supin Ultra-Mini PNL" yöntemiyle alındı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, omurga eğriliği bulunan hastanın böbreğindeki taşlar "Supin Ultra-Mini PNL" yöntemiyle çıkarıldı.



Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, ileri derece omurga eğriliği (kifoskolyoz) nedeniyle 27 yaşında olmasına rağmen 20 kilogram ağırlığında ve 117 santimetre boyunda olan Şehriban Gökçe, böbrek taşı rahatsızlığı nedeniyle Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne başvurdu.



Üroloji kliniğinde yapılan tetkikler sonucu Gökçe'nin narin anatomisi ve sınırlı akciğer kapasitesi nedeniyle klasik yüzüstü ameliyat pozisyonu hayati risk taşıdığından sırtüstü operasyon planlandı.



Sırtüstü pozisyonda ve kapalı yöntemle yapılan böbrek taşı ameliyatı (Supin Ultra-Mini PNL) sayesinde sağlığına kavuşan Gökçe'nin böbreğinden en büyüğü 3 santimetre boyutunda olan çok sayıda taş çıkartıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Kadir Yıldırım, operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.



Hastanın son derece narin bir anatomiye sahip olduğunu aktaran Yıldırım, "İleri derece kifoskolyoz vakalarında akciğer rezervi son derece azdır. Bu durum, hem genel anestezi verilmesini hem de cerrahi müdahaleyi bir kat daha zorlaştırır. Hastayı yüzüstü yatırmak nefes almasını imkansız hale getireceği için anestezi ekibimizle birlikte çok hassas bir planlama yaptık. Supin Ultra-Mini PNL yöntemiyle, sadece 3-4 milimetrelik minik bir kesiden böbreğe girerek böbrek taşlarını lazerle başarıyla temizledik." ifadelerini kullandı.



Sağlığına kavuşan Gökçe de yıllardır hastalığından dolayı ameliyat olmaktan korktuğunu belirterek, "Boyum ve kilom nedeniyle riskli olduğunu biliyordum ama ağrılarım dayanılmaz hale gelmişti. Kadir hocam ve ekibi sayesinde hiçbir şey hissetmeden ameliyatımı oldum. Ertesi gün hemen ayağa kalktım, hepsine çok teşekkür ederim." diye konuştu.













