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        Yeşilay Elazığ Şube Başkanı Gündüz'den Türk Kızılaya ziyaret

        Yeşilay Elazığ Şube Başkanı Harun Gündüz ve yönetimi, Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 09:53 Güncelleme:
        Yeşilay Elazığ Şube Başkanı Gündüz'den Türk Kızılaya ziyaret

        Yeşilay Elazığ Şube Başkanı Harun Gündüz ve yönetimi, Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya'yı ziyaret etti.

        Gündüz, beraberinde Şube Başkan Yardımcısı Bekir Erol, Gençlik Komisyonu Başkanı İlyas Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ayyıldız'la Türk Kızılay Elazığ Şubesine ziyarette bulundu.

        Gündüz ile Kızılkaya, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

        Gündüz, iyilik, dayanışma ve gönüllülük esaslı çalışmalarıyla topluma katkı sunan Türk Kızılayın Kızılay Haftası'nı kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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