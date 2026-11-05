EBYÜ Senatosunda Öğrenci Temsilcisi Çevik oldu

Toplantıda, üniversitenin karar alma süreçlerinde öğrencileri temsil edecek isim olarak Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ali Fuat Çevik belirlendi.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız başkanlığında gerçekleştirilen Senato toplantısına rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun, Genel Sekreter Mustafa Yurteken, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile senato üyeleri katıldı.

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