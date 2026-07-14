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        Erzincan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi" açıldı

        Erzincan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi" düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 14:30 Güncelleme:
        Erzincan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi" açıldı

        Erzincan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi" düzenlenen törenle açıldı.

        Valilik öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda İl Halk Kütüphanesi'nde hazırlanan merkez, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Merkezde yer alan dijital projeksiyon uygulamaları, kronolojik hafıza alanı, fotoğraf ve kitap sergisi, ziyaretçilere 15 Temmuz gecesini farklı yönleriyle yeniden yaşatıyor.

        Merkezin açılışını gerçekleştiren ve ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak dijital uygulamaları deneyimledi.

        Aydoğdu, merkezi gezdikten sonra gazetecilere, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde hazırlanan fotoğraf sergisiyle, acıları tekrar hatırlamak yerine Türkiye'nin bu zorlu süreci nasıl aştığını ve hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde nasıl bertaraf edildiğini ziyaretçilere aktardıklarını söyledi.

        Darbe girişiminde neler yaşandığını görmek isteyenleri merkeze davet eden Aydoğdu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hangi badirelerden geçerek bugüne geldiğini iyi bir şekilde idrak edersek, anlarsak, anlamlandırırsak bizden sonraki kuşaklara da bunu anlatırsak inşallah başımıza bu tür badireler, bu tür lanetlediğimiz darbe girişimleri gelmez. Onun için hepimizin beraber yapması gereken önemli şeyler var. Birlik beraberliğimizi korumak. Bayrağımıza, devletimize sadakatimizin tam olması gerekiyor. Eğer bizim sadakatimiz devletimize ve bayrağımıza olursa ayağımız hiçbir yere, sağa sola dönmez." ifadelerini kullandı.

        Vali Aydoğdu, "Bu vesileyle 15 Temmuz günü kahramanca bu toprakları savunan ve şehit olan bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve duayla yad ediyorum. Allah onlardan razı olsun. O gün Cumhurbaşkanımız bu millete liderlik etmeseydi, sokağa çıkmayı teşvik etmeseydi, belki bugün Türkiye başka bir boyutta olabilirdi." diye konuştu.

        Açılışa, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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