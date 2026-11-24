Erzincan'da hayvancılığın geliştirilmesi ve meraların verimliliğinin artırılması amacıyla 2003 yılından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında 45 köyde toplam 435 bin 133 dekarlık mera alanı ıslah programına alındı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, kentte mera verimliliğini artırmak, ot kalitesini yükseltmek ve hayvancılıkta kaba yem ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Mera tespit, tahdit ve tahsis çalışmalarının tamamlanması ve mera yönetim birliklerinin kurulmasının ardından ilk ıslah uygulamalarının 2003 yılında başlatıldığını belirten Koçaker, bugüne kadar 45 köyde 435 bin 133 dekarlık alanda çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

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Çalışmaların ilk olarak Merkez ilçeye bağlı Hancıçiftliği köyü ile Üzümlü ilçe merkezinde başladığını aktaran Koçaker, 2004 yılında ise Kalecik, Saztepe, Tatlısu, Pelitli ve Büklümdere köylerinde toplam 129 bin 125 dekarlık alanın ıslah programına alındığını kaydetti.

Mera ıslah faaliyetlerinin sonraki yıllarda farklı köylerde devam ettiğini bildiren Koçaker, Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında 2021 yılında Refahiye ilçesine bağlı Üçören köyünde 9 bin 481, Merkez ilçedeki Heybeli köyünde ise 25 bin 181 dekarlık alanda çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.

2025 yılında Ağılözü, Beşsaray ve Kilimli köylerinde toplam 24 bin 231 dekarlık alanda çalışma yapıldığını aktaran Koçaker, 2026 yılı programında Ahmetli, Ergan ve Çatalören köylerinin de yer aldığını ifade etti.

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2027'de 113 bin 511 dekarlık alan programa alındı

Koçaker, 2027 yılında Merkez ilçeye bağlı Çatalarmut, Heybeli, Soğukoluk, Mecidiye ve Handeresi köyleri ile Kemah ilçesindeki Oğuz köyünde toplam 113 bin 511 dekarlık mera alanında yeni ıslah çalışmaları planlandığını bildirdi.

Program kapsamında Mecidiye köyünde 35 bin 322, Oğuz köyünde 34 bin 204, Heybeli köyünde 26 bin 54, Handeresi köyünde 13 bin 104, Çatalarmut köyünde 4 bin 51 ve Soğukoluk köyünde 776 dekarlık alanın bulunduğunu kaydetti.

Mera ıslah çalışmalarının yanı sıra tuzçalısı uygulamalarının da sürdürüldüğünü belirten Koçaker, 2024 yılında AkyazıBaşpınar Mahallesi'nde 750 dekar, Aydoğdu köyünde 250 dekar, Pınarönü köyünde 450 dekar ve Mahmutlu Mahallesi'nde 300 dekarlık alanda çalışma gerçekleştirildiğini aktardı.

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Erzincan'ın toplam mera varlığının yaklaşık 439 bin 951 dekar olduğunu bildiren Koçaker, bu doğal kaynağın hayvancılık açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Koçaker, meralarda ot verimi ve kalitesini artırmak amacıyla gübreleme, hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanması, gölgelik ve sıvat yapımı gibi bakım ve ıslah çalışmalarının da sürdürüldüğünü kaydetti.

Mera alanlarının korunması ve verimli kullanılmasının üretim maliyetlerinin azaltılması, hayvanların doğal beslenme imkanlarının geliştirilmesi ve kırsal üretimin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğu belirtildi.