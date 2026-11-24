Antalya'nın Alanya ilçesinde yol verme tartışması sırasında bıçaklanarak hayatını kaybeden 42 yaşındaki öğretmen Yasin Demir'in cenazesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde memleketi Erzincan'da toprağa verildi.

Alanya ilçesi Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi'nde meydana gelen olayda, motosikletle kaldırımdan geçerek karşıya geçmek isteyen iki kişi ile Yasin Demir ve arkadaşı arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Demir, karın ve boyun bölgesinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, Hamit Ö. (24) ve K.G'yi (20) saklandıkları evde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hamit Ö. tutuklanırken, K.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir kız çocuğu babası Demir'in cenazesi, Erzincan'daki Saliha Hatun Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Piri Sami Hazretleri Türbe Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Demir'in 14 yaşındaki kızı Asya Demir, babasının naaşı başında uzun süre gözyaşı döktü.