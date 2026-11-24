Erzincan'da havaların soğumaya başlamasıyla soba satışlarında hareketlilik yaşanırken, fiyatlar model ve özelliklerine göre 10 bin liradan başlayıp 40 bin liraya kadar yükseliyor.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla vatandaşlar ısınma ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Özellikle doğal gazın ulaşmadığı köy ve kırsal yerleşimlerde soba kullanımının devam etmesi, soba satışlarına olan talebi artırıyor.

Soba satışı yapan işletmeciler, sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle vatandaşların soba alışverişine yöneldiğini belirtti.

Havaların soğumaya başladığını ifade eden işletmeci, vatandaşların soba almak için iş yerlerine gelerek yeni sezon ürünlerini sorduğunu söyledi.

REKLAM

Doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasıyla kent merkezinde sobaya olan talebin azaldığını aktaran işletmeci, kırsal kesimlerde ise sobanın önemli bir ısınma aracı olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Köylerde özellikle odunla yakılan sobaların tercih edildiğini belirten işletmeci, vatandaşların daha çok fırınlı soba modellerine ilgi gösterdiğini ifade etti.

Geçen yıla göre fiyatlarda artış yaşandığını bildiren işletmeci, fırınlı soba fiyatlarının 10 bin liradan başladığını, model ve özelliklerine göre 3040 bin liraya kadar çıktığını dile getirdi.

Kentte soba satıcılarında yaşanan hareketliliğin, havaların daha da soğumasıyla artması bekleniyor.