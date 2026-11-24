Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan ve çevresinde kuvvetli yağış, rüzgar, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Öğle saatlerinden sonra Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren ise bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak etkili olacak. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli (2160 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren saatte 4060 kilometre hızla, gece saatlerinde ise yer yer 5070 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

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Açıklamada, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görülebileceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, heyelan, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, kuvvetli rüzgarın ise çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Özellikle Erzurum'un güneyi ile Ardahan ve çevresinde gece saatlerinde fırtına beklendiği bildirildi.