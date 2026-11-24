Yazıcı, öğrencilere ve kurs öğreticilerine başarı ve kolaylıklar dileyerek ziyaretini tamamladı.

Ziyarette erken yaşta çocukların sevgi ve değerlerle buluşmasının önemine değinen Yazıcı, kurslarda özveriyle görev yapan öğreticilere teşekkür etti.

Çocuklarla sohbet eden ve çeşitli ikramlarda bulunan Yazıcı, öğrencilerin ders ortamını da yerinde gözlemledi.

Erzincan İl Müftüsü Selim Yazıcı, Yoğurtlu beldesinde bulunan Kur’an kursunu ziyaret ederek 46 yaş grubu öğrencilerle bir araya geldi.

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