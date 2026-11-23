Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Tuğçe Polat Göktaş ise sigara bağımlılığı, sigarayı bırakma yöntemleri ve bu süreçte sunulan sağlık desteklerini anlattı.

Hastanede düzenlenen eğitimde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Tosun, akciğer kanseri ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nın (KOAH) risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi süreçleri hakkında bilgi verdi.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı ve Dünya KOAH Günü kapsamında eğitim gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.