Erzincan’ın Üzümlü ilçesine özgü, 2022 yılında coğrafi işaret tescili alan Üzümlü Sarucu, kilogramı 1.700 ila 1.800 liradan satışa sunuluyor. Yöresel lezzet, fiyatıyla antrikotu geride bırakırken yarım kilosu yaklaşık bir kilogram kıyma fiyatına ulaşıyor.

Erzincan’da pazarlarda yerini alan Üzümlü Sarucu, hem yöresel lezzeti hem de satış fiyatıyla dikkati çekiyor.

Kentte kıymanın kilogramı 880, kuşbaşı etin 960, but etinin 980, kemikli etin 780, antrikotun ise 1.400 liradan satılıyor. Kilogram fiyatı 1.700 ila 1.800 lira arasında değişen saruç, söz konusu et çeşitlerinin tamamından daha yüksek fiyata alıcı buluyor.

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Fiyat karşılaştırmasında sarucun bir kilogramı, iki kilogram kıyma fiyatına denk geliyor. İki kilogram kıyma için 1.760 lira ödenirken bir kilogram sarucun fiyatı 1.700 ila 1.800 lira arasında değişiyor.

Kuşbaşı etle kilogram başına 740 ila 840 lira, but etiyle 720 ila 820 lira fiyat farkı bulunan saruç, kemikli etin iki kilogramından da daha pahalıya geliyor.

Ürünün daha az miktarda satın alınması durumunda da fiyatı dikkati çekiyor. Sarucun 250 gramı 425 ila 450, yarım kilogramı ise 850 ila 900 liradan satılıyor.

Yarım kilogram saruç için ödenen tutarın, kilogramı 880 liradan satılan kıymanın fiyatına yaklaşması, yöresel ürünün fiyatını et çeşitleriyle yapılan karşılaştırmaların gündemine taşıyor.