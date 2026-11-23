Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, siber suçların meydana gelmeden önlenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi ve toplumda bilinç düzeyinin artırılması amacıyla farkındalık çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Çalışmada 160 kişiye ulaşan ekipler, dijital ortamda karşılaşılabilecek tehditler ve bu tehditlere karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Erzincan’da SİBERAY Programı kapsamında öğrencilere ve vatandaşlara yönelik siber suçlar ve güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

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