Erzincan İl Müftüsü Selim Yazıcı, Recep Demir Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi.

İl Müftü Yardımcısı Semiha Keleş ve beraberindeki şube müdürleriyle kursu gezen Yazıcı, yürütülen hafızlık ve Kur’anı Kerim eğitimleri hakkında kurs yöneticisi ve öğreticilerden bilgi aldı.

Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Yazıcı, Kur’anı Kerim tilavetlerini dinledi.

Hafızlık eğitiminin önemine değinen Yazıcı, öğrencilere derslerinde başarılar dileyerek çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Kursun eğitim ortamlarını da inceleyen Yazıcı, özverili çalışmalarından dolayı kurs yöneticileri ve öğreticilere teşekkür etti.