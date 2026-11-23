Erzincan'da 41 bin 413 öğrenci ara tatilin ardından ders başı yaptı
Erzincan'da 20262027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatilinin sona ermesiyle 41 bin 413 öğrenci ve 3 bin 593 öğretmen yeniden ders başı yaptı.
Erzincan’da 20262027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatilinin sona ermesiyle 41 bin 413 öğrenci ve 3 bin 593 öğretmen yeniden ders başı yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 1620 Kasım tarihleri arasında uygulanan ara tatilin hafta sonuyla birlikte sona ermesinin ardından öğrenciler okullarına döndü.
Kent genelindeki 2 bin 424 sınıfta eğitim gören öğrenciler, 23 Kasım Pazartesi günü itibarıyla derslerine kaldıkları yerden devam etmeye başladı.
Birinci dönemin 22 Ocak 2027 Cuma günü sona ereceği eğitim öğretim yılında, yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak. Öğrenciler, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.
Eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili ise 812 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak.
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