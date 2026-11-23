Erzincan’da 20262027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatilinin sona ermesiyle 41 bin 413 öğrenci ve 3 bin 593 öğretmen yeniden ders başı yaptı.

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