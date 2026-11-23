Köylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla çalışmaların ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Taşkıran, talep ve sorunları dinledi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Akçiğdem, Olgunlar, Ulucak ve Teknecik köylerini ziyaret etti.

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