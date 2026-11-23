Refahiye Kaymakamı Taşkıran'dan 4 köye ziyaret
Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Akçiğdem, Olgunlar, Ulucak ve Teknecik köylerini ziyaret etti.
Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Akçiğdem, Olgunlar, Ulucak ve Teknecik köylerini ziyaret etti.
Ziyaretleri kapsamında köy muhtarlarıyla görüşen Taşkıran, köylerin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.
Vatandaşlarla da bir araya gelen Taşkıran, talep ve sorunları dinledi.
Köylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla çalışmaların ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürdürüleceği belirtildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.