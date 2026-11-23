Erzincan'da yeni girişimcilere destekler anlatıldı
Erzincan Esnaf ve Sanatkarları Birliği tarafından yeni iş yeri açan esnaflara yönelik, Yeni Girişimci Destek Programı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Erzincan Esnaf ve Sanatkarları Birliği tarafından yeni iş yeri açan esnaflara yönelik, Yeni Girişimci Destek Programı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Dört grup halinde yapılması planlanan bilgilendirme toplantılarının ilkinde, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren yeni iş yeri açan üyelere yönelik destek programının başvuru şartları, başvuru süreçleri ve uygulama esasları anlatıldı.
Toplantıda, 8 dönem halinde ve üçer aylık periyotlarla brüt asgari ücret tutarında sağlanacak hibe desteğine ilişkin süreçler hakkında bilgi verildi, katılımcıların soruları yanıtlandı.
Birlik Başkanı Bedir Limon, esnaf ve sanatkarların devlet desteklerinden etkin şekilde yararlanması, yeni işletmelerin güçlenmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
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