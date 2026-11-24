Erzincan'da polisin duyarlı davranışı takdir topladı
Erzincan'da karşıdan karşıya geçmekte güçlük çeken yaşlı vatandaşa polis ekipleri yardımcı oldu.
Giriş: 24.11.2026 - 08:51 Güncelleme:
Erzincan'da karşıdan karşıya geçmekte güçlük çeken yaşlı vatandaşa polis ekipleri yardımcı oldu.
Kent merkezinde görev yapan polis ekipleri, yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı vatandaşı fark ederek yanına gitti.
Yaşlı vatandaşın ellerinden tutan polisler, güvenli şekilde yolun karşısına geçmesini sağladı.
Emniyet personelinin sergilediği duyarlı davranış, vatandaşların takdirini topladı.
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