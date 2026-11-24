Mengücek Gazi Hastanesinde yönetim değerlendirme toplantısı yapıldı
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yönetim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yönetim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş başkanlığında, hastane yönetim ekibinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, hastanenin genel işleyişi ve yürütülen çalışmalar ele alındı.
Toplantıda ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler değerlendirilerek sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.
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