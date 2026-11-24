Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle yaylalardaki hayvan çadırları devrildi. Olayda bir koyun telef oldu, bir koyun yaralandı, yüzlerce koyun kurtarıldı.

Kentte yüksek kesimlerde etkisini artıran şiddetli rüzgar, yaylalarda hayvancılıkla uğraşan üreticileri olumsuz etkiledi.

Fırtınanın etkisiyle hayvanların barındığı çadırlar devrilirken, altında kalan yüzlerce koyun tehlike atlattı. Olayda bir koyun telef olurken, bir koyun da yaralandı.

Çadırları yeniden kurmaya ve onarmaya çalışan üreticiler, rüzgarın şiddetini artırması üzerine yayladan ayrılma kararı aldı.

Koyunlarını araçlara yükleyen üreticiler, sürülerini Erzincan merkezdeki köylerine taşıdı.

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Üreticilerden Yücel Elitaş, rüzgar nedeniyle hayvan çadırlarının çöktüğünü belirterek, bir koyunun telef olduğunu, birinin ise yaralandığını söyledi.

Yüzlerce koyunu son anda kurtardıklarını ifade eden Elitaş, rüzgarın şiddeti nedeniyle yayladan ayrılmak zorunda kaldıklarını kaydetti.