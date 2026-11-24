Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, öğretmenlerin gelecek nesillerin yetişmesinde önemli sorumluluk üstlendiğini belirterek tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Vali Aydoğdu, öğretmenliğin bir milletin geleceğini şekillendiren en önemli mesleklerden biri olduğunu ifade ederek, öğretmenlerin çocukların hayatına dokunan güven, nasihat ve emekleriyle geleceğin inşasında önemli rol oynadığını kaydetti.

3 yılı aşkın süredir Erzincan'ın dört bir yanında öğretmenlerle bir araya geldiklerini belirten Aydoğdu, öğretmenler odasında gerçekleştirilen sohbetlerde eğitimcilerin öğrencileri için gösterdiği gayrete yakından tanıklık ettiklerini aktardı.

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Bir memleketin gerçek zenginliğinin yetiştirdiği insanların fikirlerinde, vicdanlarında ve ahlaklarında saklı olduğunu vurgulayan Aydoğdu, öğretmenlerin çocuklara yalnızca bilgi değil, ilimle birlikte irfan, bilgiyle birlikte hikmet kazandırdığını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı'nda bilim, teknoloji, sanat ve düşünce alanlarında söz sahibi olacak gençlerin öğretmenlerin sınıflarında yetiştiğine dikkati çeken Aydoğdu, kendi köklerinden beslenen, dünyayı okuyabilen, hakkı ve hakikati gözeten nesiller yetiştirmenin ortak hedefleri olduğunu belirtti.

Aydoğdu, mesajının sonunda emekli öğretmenlere sağlıklı ve huzurlu ömürler dileyerek, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden ve görevleri başında şehit düşen öğretmenleri rahmet ve minnetle andı.

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Vali Aydoğdu, mesajını "Ömrünü evlatlarımızın güzel yarınlarına adayan bütün öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. İyi ki varsınız!" ifadeleriyle tamamladı.