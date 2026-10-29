Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çelenk sunma töreni düzenlendi

Törende, Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Hamza Aydoğdu’nun katılımıyla düzenlenen törene, il protokolü, askeri ve sivil erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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