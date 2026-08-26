Erzincan'da çıkan yangında bitişik haldeki 8 müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde çıkan yangında bitişik haldeki 8 müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Kışlacık köyünde bitişik haldeki müstakil evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine köye jandarma ile Kemaliye, Ağın ve Arapgir belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, bitişik haldeki 8 müstakil ev tamamen yandı.

İtfaiye ekiplerinin köyde soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Valiliğin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İlimiz Kemaliye ilçesine bağlı Kışlacık köyünde meydana gelen yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Yangına müdahale çalışmalarında görev alan Kemaliye, Ağın ve Arapgir belediyelerinin itfaiye ekipleri başta olmak üzere, jandarma, AFAD ve ilgili tüm kurumlarımızın personeline gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarıyla​​​​​​​ yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanında olduğunu belirtiyor, Kışlacık köyü sakinlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."