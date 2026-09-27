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        Erzincan'da devrilen otomobildeki sürücü ile eşi yaralandı

        Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 21:15 Güncelleme:
        Erzincan'da devrilen otomobildeki sürücü ile eşi yaralandı

        Erzincan’da otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

        C.Ö’nün kullandığı 24 AU 090 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Akyazı mevkisinde devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta bulunan sürücü ile eşi N.Ö. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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