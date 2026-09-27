Erzincan'da devrilen otomobildeki sürücü ile eşi yaralandı
Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Erzincan’da otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
C.Ö’nün kullandığı 24 AU 090 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Akyazı mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan sürücü ile eşi N.Ö. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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