Etkinlik kapsamında prematüre bebekler ve aileleriyle bir araya gelinerek ailelere çiçek takdim edildi.

Programda konuşan Başhekim Taş, prematüre bebeklerin sağlıklı bir geleceğe ulaşmasında yenidoğan ünitelerinde sunulan sağlık hizmetlerinin önemine değinerek, bu süreçte özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Hastanenin Yenidoğan Ünitesinde düzenlenen programa Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Beyza Sucu, yenidoğan ünitesi hekimleri, sağlık çalışanları ve prematüre bebeklerin aileleri katıldı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

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