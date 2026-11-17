"Öğretmen Gözüyle" fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde düzenlenen "Öğretmen Gözüyle" temalı fotoğraf yarışmasında dereceye girenler belli oldu.
24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde düzenlenen "Öğretmen Gözüyle" temalı fotoğraf yarışmasında dereceye girenler belli oldu.
Öğretmenlerin sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımını teşvik etmek, duygu ve düşüncelerini fotoğraf sanatı aracılığıyla ifade etmelerine imkan sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada, seçici kurul değerlendirmesini tamamladı.
Değerlendirme sonucunda İstanbul'dan Türkçe Öğretmeni Nurten Öztürk birinci, Kocaeli'den Coğrafya Öğretmeni Murat İbranoğlu ikinci, Bursa'dan Sınıf Öğretmeni İlyas Malçok üçüncü oldu.
Yarışmada Denizli'den İngilizce Öğretmeni Ali Demir, Trabzon'dan İngilizce Öğretmeni Mehmet Kamman ve Ordu'dan Sınıf Öğretmeni Mustafa Koç ise mansiyon ödülüne layık görüldü.
Dereceye giren, mansiyon ödülü alan ve sergilenmeye değer bulunan eserlerden oluşan 50 fotoğraf, 24 Kasım 2026'da Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
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