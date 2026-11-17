Dereceye giren, mansiyon ödülü alan ve sergilenmeye değer bulunan eserlerden oluşan 50 fotoğraf, 24 Kasım 2026'da Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Yarışmada Denizli'den İngilizce Öğretmeni Ali Demir, Trabzon'dan İngilizce Öğretmeni Mehmet Kamman ve Ordu'dan Sınıf Öğretmeni Mustafa Koç ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

Öğretmenlerin sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımını teşvik etmek, duygu ve düşüncelerini fotoğraf sanatı aracılığıyla ifade etmelerine imkan sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada, seçici kurul değerlendirmesini tamamladı.

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