Ölçümlere göre Erzincan Ergan Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı, Erzurum Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerinde kaydedilen 12 santimetrelik kar kalınlığını da geride bıraktı.

Erzincan Ergan Kayak Merkezi ise 16 santimetrelik kar kalınlığıyla listede yer aldı. Ergan'ı 15 santimetreyle Gümüşhane Zigana Kayak Merkezi, 14 santimetreyle Rize'nin İkizdere ilçesindeki Cimil bölgesi takip etti.

Türkiye genelindeki ölçümlerde en fazla kar kalınlığı 42 santimetreyle Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Palovit Yaylası'nda kaydedildi. Rize'nin İkizdere ilçesindeki Çağrankaya Yaylası 38 santimetreyle ikinci sırada yer alırken, Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Kırkgöze Dumlu bölgesinde kar kalınlığı 31 santimetre olarak ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı kar kalınlığı verilerine göre, Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 16 santimetre olarak ölçüldü.

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