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        Erzincan'da uzman çavuş evinde başından vurulmuş halde bulundu

        Erzincan'da 24 yaşındaki uzman çavuş, evinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan uzman çavuşun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 22:02 Güncelleme:
        Erzincan'da uzman çavuş evinde başından vurulmuş halde bulundu

        Erzincan'da 24 yaşındaki uzman çavuş, evinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan uzman çavuşun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Olay, saat 02.45 sıralarında Hocabey Mahallesi 1052. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzman Çavuş E.Ç'nin (24) evine iki uzman çavuş arkadaşı misafirliğe geldi. Üç arkadaş evde bulunduğu sırada E.Ç'nin arkadaşları ayrı bir odadayken silah sesi duyuldu. Silah sesinin geldiği odaya giden iki uzman çavuş, arkadaşları E.Ç'yi başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan E.Ç, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı uzman çavuşun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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