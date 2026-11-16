EBYÜ mezununun geliştirilmesinde görev aldığı platforma iki uluslararası ödül

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) mezunu Şaban Mert Pehlivan'ın geliştirilmesinde görev aldığı Raw Data Library (RDL), uluslararası alanda iki ödüle layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Pehlivan, EBYÜ MühendislikMimarlık Fakültesinde öğrenim gördüğü dönemde Prof. Dr. Hakan Yalçıner ile yazılım geliştirme çalışmalarına başladı.

Akademik araştırmaların dijitalleşmesi ve bilimsel çalışmaların uluslararası görünürlüğünün artırılmasına yönelik hizmetler sunan Raw Data Library, İngiltere merkezli AI Global Media Ltd. tarafından düzenlenen MEA Business Awards 2026 kapsamında iki ödül kazandı.

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Platform, "2026 Yılın Akademik Araştırma Dijitalleşmesi ve Küresel Görünürlük Platformu" ile "2026 Araştırma Görünürlüğünde Mükemmeliyet" ödüllerine layık görüldü.

Türkiye'de yüksek lisans ve doktora tezlerine Crossref DOI (Dijital Nesne Tanımlayıcısı) atama altyapısı sunan platform, lisansüstü çalışmaların uluslararası akademik yayıncılık standartlarına uygun şekilde tanımlanmasına, erişilebilirliğinin artırılmasına ve bilimsel görünürlüğünün güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

Akademik yayınların dijital ortamda yönetilmesine ve araştırma verilerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik yazılım çözümleri de sunan platformun, üniversitede başlayan yazılım geliştirme çalışmalarının uluslararası ödüllerle sonuçlanan bir projeye dönüşmesine örnek oluşturduğu belirtildi.

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Açıklamada, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin öğrencilerin yenilikçi fikirlerini desteklemeye, bilimsel üretimi teşvik etmeye ve akademik birikimin teknoloji odaklı çalışmalara dönüşmesine katkı sunmaya devam ettiği kaydedildi.