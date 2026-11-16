Erzincan'da sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mengüceli Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde M.A'ya​​​​​​​ ait oto kaporta iş yerinde bulunan araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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