Erzincan'da sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Erzincan'da, sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Erzincan'da, sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Mengüceli Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde M.A'ya ait oto kaporta iş yerinde bulunan araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalışan iş yeri sahibi, yangının büyümesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alarak söndürdüğü yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.
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