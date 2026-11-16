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        Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 87 bin 753 oldu

        Erzincan'da ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 87 bin 753 olarak açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 87 bin 753 oldu

        Erzincan’da ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 87 bin 753 olarak açıklandı.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2026 yılı ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, Türkiye genelinde ekim ayında 130 bin 697 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

        Ekim ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 35 milyon 189 bin 866'ya ulaştı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5'ini otomobil, yüzde 36,4'ünü motosiklet, yüzde 10,4'ünü kamyonet, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 2'sini traktör, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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        Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ekimde bir önceki aya göre yüzde 18,8, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 26,8 azaldı.

        Ocakekim döneminde ise 1 milyon 633 bin 858 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 55 bin 184 taşıtın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 578 bin 674 arttı.

        Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 727 bin 317 otomobilin yüzde 40,4'ü benzinli, yüzde 32,1'i hibrit, yüzde 19,1'i elektrikli, yüzde 7'si dizel ve yüzde 1,4'ü LPG'li oldu.

        Ekim ayında 873 bin 545 taşıtın devri gerçekleştirilirken, devir işlemlerinin yüzde 68,3'ünü otomobiller oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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