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        Erzincan'da öğrencilerin barınma ve beslenme koşulları değerlendirildi

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, birim amirleri, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYK) bağlı yurtların müdürleri ve yemekhane işletmecilerinin katılımıyla öğrencilerin barınma, beslenme, burs imkânları ve yurtlardaki yaşam koşulları ele alındığı toplantı düzenledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 18:08 Güncelleme:
        Erzincan'da öğrencilerin barınma ve beslenme koşulları değerlendirildi

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, birim amirleri, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYK) bağlı yurtların müdürleri ve yemekhane işletmecilerinin katılımıyla öğrencilerin barınma, beslenme, burs imkânları ve yurtlardaki yaşam koşulları ele alındığı toplantı düzenledi.

        Gerçekleştirilen toplantıda, öğrencilerin barınma ve beslenme hizmetlerinden daha iyi yararlanması, yurtlarda huzur ve güven ortamının güçlendirilmesi ile karşılaşılan sorunlara çözüm üretilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

        Toplantıda konuşan Vali Aydoğdu, öğrencilerin kendilerini güvende ve huzurlu hissetmelerinin öncelikleri olduğunu belirterek, gençlerin yaşadıkları sorunları çekinmeden dile getirebilecekleri ve çözüm bulabilecekleri bir ortam oluşturulmasının önemine dikkati çekti.

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        Erzincan'a eğitim için gelen her öğrencinin kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Vali Aydoğdu, ailelerin çocuklarını kente gönderirken endişe duymamaları için gerekli hassasiyetin gösterileceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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