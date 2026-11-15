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        65 yaşındaki profesöre sanat performansı sırasında sürpriz kutlama

        ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, 2020 yılında diktiği çam fidanının 6'ncı yaşını, 'Bir Bitki Bir Selfi: Bir Bitkinin 6'ncı Doğum Günü' adlı performansıyla kutladı. Bu sırada, öğrencileri de 65 yaşına giren Prof. Dr. Kavukcu'ya sürpriz kutlama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:37 Güncelleme:
        65 yaşındaki profesöre sanat performansı sırasında sürpriz kutlama

        ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, 2020 yılında diktiği çam fidanının 6’ncı yaşını, ‘Bir Bitki Bir Selfi: Bir Bitkinin 6’ncı Doğum Günü’ adlı performansıyla kutladı. Bu sırada, öğrencileri de 65 yaşına giren Prof. Dr. Kavukcu'ya sürpriz kutlama yaptı.

        Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, 'iklim krizi', 'şiddet', 'terör', 'ölüm', 'mülteci sorunu', 'orman yangınları' ve 'çevre kirliliği' gibi güncel meselelere yönelik enstalasyon, alan-kurguları ve performanslarıyla biliniyor. Prof. Dr. Kavukcu, bu kez de 2020 yılında diktiği çam fidanının 6’ncı yaşını, ‘Bir Bitki Bir Selfi: Bir Bitkinin 6’ncı Doğum Günü’ adlı performansıyla kutladı. Öğrencileriyle yürüyüş yapan Prof. Dr. Kavukcu, yolda kuru yaprak toplayarak fidanının yanına geldi. Prof. Dr. Kavukcu, Paris, Brüksel, Bakü, Avrupa ile Türkiye'nin farklı illeri ile Erzurum ve Erzincan'dan topladığı yaprak, dal ve toprağı da fidanın yanına bıraktı. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri de çam fidanının yanında temsili hediyeler bıraktı.

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        ÖĞRENCİLERİNDEN PASTA SÜRPRİZİ

        Farklı coğrafyalardan getirilen doğal malzemelerin, performans kapsamında doğayla kurulan bağın ve ortak yaşamın sembollerine dönüştüğü belirtildi. Çam fidanının doğum gününü doğadan hediyelerle kutladığını ifade eden Prof. Dr. Kavukcu’ya da bu sırada bir sürpriz yapıldı. Öğrencileri de 65 yaşına giren Prof. Dr. Kavukcu’ya çam fidanının yanında pasta kesti. Çalışmasıyla insanın doğanın bir parçası olduğunu hatırlatmayı amaçladığını belirten Prof. Dr. Kavukcu, doğaya sorumluluk bilinciyle yaşanması gerektiğine dikkat çekti. Doğayı korumanın önemini vurgulayan Prof. Dr. Kavukcu, 2020'de diktiği fidanın doğum gününü her yıl kutlamasıyla da geleneksel hale gelen performansıyla, insan ve doğanın bağını sanatla yeniden gündeme taşıdığını belirtti.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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