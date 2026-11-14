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        Erzincan'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

        Erzincan'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu araçta sıkışan 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Erzincan'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

        Erzincan'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu araçta sıkışan 2 kişi yaralandı.

        Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Halit Paşa Caddesi'nde meydana geldi.

        Alınan bilgiye göre, E.S. yönetimindeki 06 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürücü E.S. ile araçta bulunan Y.D. otomobilde sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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