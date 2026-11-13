Ahıska Türklerinin sürgün ve vatan hasreti Erzincan'da sahneye taşındı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ), Ahıska Türklerinin tarih boyunca yaşadığı sürgünler, vatan hasreti ve yaşam mücadelesini konu alan oratoryo sahnelendi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Ahıska Türkleri: İki Asırlık Oratoryo" adıyla düzenlenen programda, Ahıska Türklerinin tarih boyunca yaşadığı sürgünler, vatan hasreti ve verdikleri yaşam mücadelesi müzik, şiir ve sahne sanatlarıyla izleyicilere aktarıldı.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, burada yaptığı konuşmada, Ahıska Türklerinin yaşadığı sürgünlerin yalnızca geçmişte kalmış tarihi hadiseler olmadığını, nesiller boyunca taşınan derin bir acıyı ve vatan özlemini temsil ettiğini söyledi.

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Ahıska Türklerinin tüm zorluklara rağmen dillerini, kültürlerini ve dayanışma duygularını koruduklarını vurgulayan Kuyrukluyıldız, bu tür kültürel etkinliklerin geçmişin acılarını gelecek kuşaklara aktarmak, kardeşlik bağlarını güçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmek açısından önemli olduğunu belirtti.

Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 82. yılı dolayısıyla düzenlenen programa, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, Vali Hamza Aydoğdu'nun eşi Emine Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun'un eşi Ürküş Aksun, Dünya Ahıska Türkleri Birliği temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda Ahıska Türkü katıldı.