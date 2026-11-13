Çayırlı'da üreticilere tarımsal destekler ve hayvan aşılamaları anlatıldı
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde, Cuma Buluşmaları kapsamında üreticilere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.
Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde, Cuma Buluşmaları kapsamında üreticilere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.
Çayırlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, program kapsamında Verimli ve Balıklı köylerinde üreticilerle bir araya geldi.
Ziyaretlerde çiftçilere Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), planlı üretim, tarımsal desteklemeler ve hayvan aşılamaları hakkında bilgi verildi.
Üreticilerin sorularını da yanıtlayan ekipler, tarımsal faaliyetlere ilişkin bilgilendirme ve saha çalışmalarını sürdürdü.
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