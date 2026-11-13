Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Kemah'ta üreticilerle tarımsal bilgilendirme buluşmaları sürüyor

        Kemah'ta üreticilerle tarımsal bilgilendirme buluşmaları sürüyor

        Erzincan'ın Kemah ilçesinde, üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmaları kapsamında Cuma Buluşmaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:02 Güncelleme:
        Kemah'ta üreticilerle tarımsal bilgilendirme buluşmaları sürüyor

        Erzincan'ın Kemah ilçesinde, üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmaları kapsamında Cuma Buluşmaları gerçekleştirildi.

        Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, program kapsamında Kemeryaka ve Tuzla köylerinde üreticilerle bir araya geldi.

        Gerçekleştirilen ziyaretlerde bitkisel ve hayvansal üretim, tarımsal desteklemeler ve üreticilerin merak ettiği konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Üreticilerin talep ve sorularının da ele alındığı buluşmalarda, tarımsal faaliyetlere ilişkin bilgi paylaşımının güçlendirilmesi ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amaçlandı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin üreticilerle doğrudan iletişim kurmaya yönelik çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Şef mutfağı sözlüğü
        Şef mutfağı sözlüğü
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Başhekim Taş başkanlığında enfeksiyon hastalıkları toplantısı
        Başhekim Taş başkanlığında enfeksiyon hastalıkları toplantısı
        Erzincan'da 41 bin 413 öğrenci 9 günlük ara tatile çıkıyor
        Erzincan'da 41 bin 413 öğrenci 9 günlük ara tatile çıkıyor
        Erzincan'da bypass önerilen hastanın kalp damarları iki ayrı seansta açıldı
        Erzincan'da bypass önerilen hastanın kalp damarları iki ayrı seansta açıldı
        İl Emniyet Müdürü Doköz, muhtarlarla toplantı yaptı
        İl Emniyet Müdürü Doköz, muhtarlarla toplantı yaptı
        Erzincan'da öğrencilere burs, ulaşım ve gıda desteği
        Erzincan'da öğrencilere burs, ulaşım ve gıda desteği
        Erzincan'da 5 köyde mera ıslahı yapılacak
        Erzincan'da 5 köyde mera ıslahı yapılacak