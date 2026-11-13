İl Emniyet Müdürü Doköz, muhtarlarla toplantı yaptı
Erzincan İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz başkanlığında, mahalle muhtarlarının katılımıyla Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.
Giriş: 13.11.2026 - 10:39 Güncelleme:
Erzincan İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz başkanlığında, mahalle muhtarlarının katılımıyla Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, emniyet müdür yardımcıları, birim amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.
Toplantıda, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Doköz, muhtarlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
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