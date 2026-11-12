Akdeniz meyve sineğine karşı tuzaklı mücadele

Zararlının yayılımının takip edilmesi ve meyve üreticilerinin korunması amacıyla yürütülen çalışmalarda, tuzaklardan elde edilen veriler değerlendiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki farklı meyve bahçelerine yerleştirilen tuzakların kontrollerini gerçekleştiriyor.

Erzincan'da meyve üretimini tehdit eden Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele çalışmaları devam ediyor.

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