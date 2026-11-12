Erzincan Belediyesinden 670 dekarlık alanda arpa ve buğday ekimi
Erzincan Belediyesine ait tarım arazilerinde 670 dekar alanda güz dönemi arpa ve buğday ekimi gerçekleştiriliyor.
Giriş: 12.11.2026 - 17:01 Güncelleme:
Erzincan Belediyesine ait tarım arazilerinde 670 dekar alanda güz dönemi arpa ve buğday ekimi gerçekleştiriliyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ekim çalışmaları, ziraat mühendislerinin kontrolünde sürdürülüyor.
Tarımsal üretime katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, belediyeye ait araziler değerlendirilerek arpa ve buğday ekimi yapılıyor.
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